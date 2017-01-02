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田中實加謊稱灣生後裔 中研院民族所都騙過

田中實加對外謊稱自己是灣生後代，連中研院民族所都不察而邀她去演講。（圖擷取自中央研究院民族學研究所網站）

2017-01-02  16:41

〔即時新聞／綜合報導〕紀錄片《灣生回家》監製田中實加（陳宣儒）被控賣假畫、虛構身世，遭披露家鄉其實在高雄市小港區大林蒲，完全沒有日本人血統，她本人已在1日透過遠流出版社承認欺騙。而台大國發所教授劉靜怡進一步發現，田中實加的謊言，連中央研究院民族學研究所都受騙過，2015年4月還邀她去演講。

劉靜怡今天在個人臉書發文，PO出中研院民族所2015年4月29日邀陳宣儒演講的相關資訊，以及YouTube上該場演講的錄影。劉靜怡指出，「關於灣生回家造假事件，比較有趣的，是，連中研院民族所都為這騙局認證背書？」

中研院民族所網站關於這場演講的介紹寫道，「...學藝術的女孩田中實加，原本單純地只是被託付將日本管家爺爺的骨灰送回臺灣花蓮，卻隨著尋找他的故鄉與身世，宛如解謎般，發現了一段又一段被時代湮沒的『灣生』傳奇。她自己，也因為捲入這場時代悲劇的探索，完全改變了原本平穩順遂的人生。《灣生回家》，就是灣生後裔田中實加13年來追尋『灣生』身世之謎的動人紀錄。」

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