台南路不平惹怨 網友酸：是越野賽好場地
2017-01-02 15:59
〔記者王捷／台南報導〕台南路平專案又令網友不開心，有民眾氣得直呼，金華路爛到開車都飛起來了，不過網友安慰說對路平的幻想是美麗的，現實是殘酷的。工務局回應，金華路其實從去年就開始配合自來水公司的管線汰換工程，最近金華路段將從開健康路到永華路開始路平，金華路以北部分則約2到3月時開始動工。
說道路平專案，又有民眾提到被稱為「流產路」的成功路，雖然去年經過市議員建議，成功路部分路段開始路平，但是民眾還是謔稱成功路是「一級賽道」，避震器買再好都沒用，不如將路平專案經費，補助市民更換避震器比較實在。
除了成功路外，也有民眾提到國安街，甚至有民眾用機車越野賽照片來戲稱，這是「金華路騎車實況」，但是有人跳出來替金華路抱不平，指出路不平不能針對金華路，整個城市都是越野賽好場地。
工務局昨日澄清，是因為自來水汰換管線工程，工務局也配合路平，從去年開始金華路有多處工程開挖，原本預計是在農曆年前要完成金華路平，不過至今仍有部分管線未汰換完成，但工務局決定先完成南區金華路段部分路平，永華路以北的路段約在今年2、3月完成。
但工務局做法似乎有民眾不買單，稱快過年頻鋪路，感覺跟過年大掃除的觀念一樣。
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