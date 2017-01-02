實驗高中王亭雲 勇奪全國高中語文競賽寫作第一名
2017-01-02 15:44
實驗高中王亭雲（右）勇奪全國高中語文競賽寫作第一名。（市府提供）
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕剛升上國立實驗高中的王亭雲，勇奪全國語文競賽高中作文全國第一名，她說寫作不但是她的興趣，更是抒發情緒的最佳方式。
「當生活落於無趣與乏味之時，我們亦能藉敏銳的感受力，照見種種美好在心底映作詩篇，施展魔術巧換心境，於尋常中見不凡、於渺小中見偉大。」此次比賽題目為「生活魔術師」，王亭雲寫下這樣的文字，「其實，生活最偉大的魔術師即是我們心境意念，心念一轉，任何境遇，盡其在我！」不但獲得一致肯定，小小年紀卻擁有不凡文學底蘊，更教人驚豔。
從小在書海家庭中長大的王亭雲，是個愛寫作的女孩，爸爸是律師、媽媽是法官，小時候的玩具就是書本。王媽媽說：「從小就是買很多書給亭雲看，假日時間就是跑圖書館，因從閱讀中拓展了視野、多了想像的空間。」
國小時，被選上「寫作培育種子學生」，因此開啟了她的寫作之路，從國小就開始參與不同的比賽和投稿，「那時候讀書唸到很晚，曾經想要放棄，可是提起筆開始寫作，就會放鬆許多！」
王亭雲回憶會考與比賽時的心境調整，她說，有了寫作的寄托，讓煩悶的應考生活有了情緒的出口，更以高分錄取實驗高中。「獨自一人的對話無須掩藏顧忌，寫下自己真切心意的那份勇敢，讓我在構築文字之間也更加喜愛自己。」王亭雲在這過程中有很深刻的體會。
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