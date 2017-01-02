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「浪漫護城河」竹市綠園道景觀升級

竹市府後街綠園道經整理後煥然一新，成為市民散步的最佳去處。（記者蔡彰盛攝）

2017-01-02  15:36

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕竹市「浪漫護城河」旁的綠園道景觀升級，讓市民驚豔「白天是親子樂園、晚上成為浪漫約會勝地！」護城河親水公園展現高人氣，迅速成為許多市民散步、約會的熱門休憩去處。

民眾發現，市府將多年未清洗的府後街公有建物外牆，從灰黑變潔白，並換上嶄新招牌；路樹也經過專人疏理，讓光線透進過去陰暗的街道、步道，而原本裸露在外牆的電線，也經過整理，街景市容隨著護城河再造工程一併升級，展現整潔亮麗的市容。

市府投入2600萬元，自去年2月起，進行「新竹市護城河再造工程」，改造原本生硬冷僻的中央路到世界街的護城河段，打造親人、親水的環境，吸引許多親子到此遊憩，也是不少高中生放學後聊天創造回憶的好地方，搖身成為新竹市最夯景點之一，更成為許多情侶約會、打卡的勝地。

市長林智堅說，除了「全台最浪漫的護城河」，府後街街景也同步美化，讓整體環境更為明亮開放，未來還會持續改善周遭景觀，落實城市美學，因為「一流市民，應該享有一流生活品質。」

民眾看見市府大樓後方的外觀變乾淨，加上招牌更換，標示變清楚，建物煥然一新，直呼「整個城市好像變年輕了！」

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  • 竹市府後街綠園道整理後，令市民有煥然一新之感。（記者蔡彰盛攝）

    竹市府後街綠園道整理後，令市民有煥然一新之感。（記者蔡彰盛攝）

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標題：「浪漫護城河」竹市綠園道景觀升級


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