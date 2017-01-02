烏魚膘一盤千元算貴？ 海產店老闆這麼說
2017-01-02 16:16
這盤烏魚膘賣逾千元是否「坑錢」，引發輿論熱議。（擷取自爆料公社）
〔即時新聞／綜合報導〕陳姓民眾一家到高雄遊玩，在六合夜市點了一盤烏魚膘，標價160元，結帳時竟被索價1680元，引發熱議。對此，著名海鮮餐廳「大鵬灣食堂」的張老闆向媒體表示，烏魚膘的確是季節性的高檔食材，經濟價值僅次於烏魚子，在餐廳每兩約在100元上下，價格十分高昂。
《蘋果日報》報導，張老闆指出，烏魚膘是雄烏魚的精巢，口感軟嫩味道十分濃郁，深受許多老饕喜愛。不過由於肥美的烏魚膘只在冬天繁殖季時出現，而且只能在野生烏魚身上才能取得，這樣一來，產量相對稀少，價格自然就居高不下。
張老闆指出，烏魚身上經濟價值最高的就是母魚的烏魚子（卵巢及魚卵），其次才是公魚的烏魚膘。他進一步解釋說，烏魚在幼魚時屬於雌雄同體，而一般養殖業漁民為了取得高價的烏魚子，都會誘使轉為雌魚，這也導致一般餐廳的烏魚膘來源都是捕撈得來的野生烏魚。
張老闆直言，烏魚膘無法冷凍保存，只能冷藏，導致保存期限較短；供應期也僅限於冬至前後約一個月左右，平常客人要吃到也不容易。他接著舉自家餐廳為例，表示店內定價每兩100元，還要看分量多寡、是否肥美來決定價格，「如果是2、3人份，差不多10兩，一盤的確也要到千元」。
張老闆說，高雄夜市攤販開出的每兩160元價格，很難說到底合不合理，因為每家店對成本、利潤的計算不同，但他也強調，「在這樣的情況下，店家應先把價格告知消費者，才能避免產生爭議」。
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