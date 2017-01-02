仁愛鄉武界部落居民阻吉普車溯溪 雙方險爆衝突

仁愛鄉武界部落會議主席楊志明與巡守員在濁水溪床以漂流木為路障，阻止吉普車等車輛進入。（記者佟振國攝）

2017-01-02 15:29

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉法治村武界部落居民自組河川巡守隊，昨天阻止吉普車隊於濁水溪上游溯溪，其中有吉普車隊硬闖居民自設攔檢點，險些撞傷巡守志工，今天巡守隊更強勢攔查，連自行車遊客未申請乙種入山證也被擋下，並與帶隊導覽的當地民宿業者爆發口角，水利署第四河川局及仁愛分局獲報已進行了解及偵辦。

仁愛鄉法治村武界部落會議主席楊志明昨晚在臉書PO拍文，指控來自台北的一支吉普車隊，在新武界引水隧道鋼拱橋以下約1公里的溪床管制區，企圖衝撞巡守員後硬闖通行，已經通報第四河川局及仁愛分局，由於吉普車沿濁水溪而下至卡社溪會流口已屬信義鄉境，也通報信義分局青雲派出所配合加強攔檢。

楊志明及數名巡守員今天上午約9時即在攔檢點站崗，並在已被車輛走出一條道路的溪床上擺放大型漂流木，就是不讓車輛通過，當時有民宿業者帶領10餘名騎自行車要到知名景點一線天的遊客要通過，也被楊志明以沒有申請入山證為由擋下，業者不滿對方私設攔檢點擋人，雙方爆發口角，經遊客決定先撤出申請入山證，衝突才平息。

對此，仁愛分局強調，武界部落仍屬山地管制區，按規定要申請乙種入山證，民眾要前往旅遊可事先透過網路或在分局臨櫃申辦，十分便利。

至於也有民宿業者、遊客抱怨部落少數人士在溪床私設欄檢點，禁止車輛通行，第四河川局則表示，並未容許民眾於河床設攔檢點，至於該河川區域能否行駛車輛，則依水利法第78條第1項第6款規定，禁止於指定通路以外之河川區域行駛車輛，但非汛期間高灘地長期被走出的既成道路，將不予取締。

相關影音