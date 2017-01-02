| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 生活

台灣去年累積地震釋放能量 近11顆原子彈威力

2017-01-02  15:42

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，台灣平均每年地震釋放能量為8顆原子彈左右，去年較大地震有2月6日高雄美濃的規模6.6地震，以及最5月31日基隆外海規模6.9地震，所以2016全年地震加起來的釋放能量，差不多等於11顆原子彈爆炸威力。

據《蘋果日報》報導，郭鎧紋指出，去年地震釋放能量是1999年921大地震後歷年來最多，主因是受到5月31日的地震影響。不過，該地震深度高達256.9公里，離台灣也遙遠，所以對台灣反而是好事。

郭鎧紋解釋，在921地震發生之前，台灣地震偏少，因此釋放能量也少，這樣看來，如果釋放能量多一些會比較好，而且整體來說台灣地質活動現象還在正常範圍內，民眾不用太過在意。

廣告
  • 中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，2台灣去年地震加起來的釋放能量，約等於11顆原子彈爆炸威力。（資料照，記者廖振輝攝）

    中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，2台灣去年地震加起來的釋放能量，約等於11顆原子彈爆炸威力。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 原子彈 台灣 地震 郭鎧紋
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：台灣去年累積地震釋放能量 近11顆原子彈威力


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.