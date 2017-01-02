台灣去年累積地震釋放能量 近11顆原子彈威力

2017-01-02 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，台灣平均每年地震釋放能量為8顆原子彈左右，去年較大地震有2月6日高雄美濃的規模6.6地震，以及最5月31日基隆外海規模6.9地震，所以2016全年地震加起來的釋放能量，差不多等於11顆原子彈爆炸威力。

據《蘋果日報》報導，郭鎧紋指出，去年地震釋放能量是1999年921大地震後歷年來最多，主因是受到5月31日的地震影響。不過，該地震深度高達256.9公里，離台灣也遙遠，所以對台灣反而是好事。

郭鎧紋解釋，在921地震發生之前，台灣地震偏少，因此釋放能量也少，這樣看來，如果釋放能量多一些會比較好，而且整體來說台灣地質活動現象還在正常範圍內，民眾不用太過在意。