漲掛號費影響分級醫療？診聯會：不可混為一談

2017-01-02 15:35

〔記者林惠琴／台北報導〕勞基法新制一例一休造成部分診所調漲掛號費，偏偏碰上健保署預定三月推動未經轉診至醫學中心就醫、調漲門急診部分負擔新制，大小院所都喊漲，衛福部官員憂心恐影響醫療分級成效，但中華民國診所協會全聯會理事長曾梓展認為，落實分級醫療與調整掛號費是兩件事，不可混為一談。

曾梓展表示，一例一休上路後，各行各業都因為無法承受人事成本的壓力而紛紛調漲費用，以維護原本應有的服務水準；在診所方面，夜間、週末、假日看診的人事成本增加，由於無法從固定的健保總額額外支付，為維持原有的服務時間與水準，部分診所不得已調整掛號費，對於位於偏鄉診所及對於弱勢族群等，則維持原有優惠，並不受影響。

曾梓展也指出，調整未經轉診至醫學中心就醫的門急診部分負擔，目的是落實分級醫療、減少醫療浪費、維護健保永續，因此非常支持衛福部相關政策， 只是此政策與部分診所因應一例一休調整掛號費為兩件事，不可混為一談。

另外，曾梓展並強調，一例一休可能讓原本假日有開診的診所，請不到藥師假日上班，進而只能選擇關診，為避免影響民眾權益，建議衛福部可以適時開放醫師假日調劑權，將有可能提高假日開診率。