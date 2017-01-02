| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 生活

「粉紅愛心」送家扶 弱勢女童穿新鞋足感心

雲林家扶女童開心感謝玫琳凱阿姨、姊姊們送來的粉紅色運動鞋。（記者廖淑玲攝）

2017-01-02  15:25

〔記者廖淑玲／雲林報導〕不捨她們穿著破舊的鞋子參加運動會，雲林家扶弱勢女童獲贈粉紅色運動鞋，今天這批「粉紅愛心」送抵家扶時，女孩們開心不已，感謝愛心人士的捐贈，讓她們能夠穿著新鞋迎接新年。

玫琳凱督導莊新花與11名伙伴今天帶著78雙粉紅色運動鞋送到雲林家扶中心，還為孩子換上新鞋，讓家扶孩童開心地又跑又跳。

莊新花說，去年年初曾拜訪雲林家扶，看到有孩子因鞋子破舊腳底起泡仍堅持參加跑步，當時她就和孩子們約定，只要功課進步有獎狀，就送他們新的球鞋，這是她和雲林家扶小5生「佳琪」的約定，日前得知「佳琪」拿到獎狀，她就和同事們履約，並分送其他表現優秀的女孩，一口氣送來78雙粉紅色系列運動鞋和運動襪。

已升上小六的佳琪參加學校田徑賽都在前3名，獲贈最愛的粉紅色跑布鞋，羞澀的臉龐展現歡喜，莊新花還幫佳琪換上新鞋；小四的麗萱努力念書希望減輕父母負擔，因成績優異獎狀獲贈新運動鞋，讓她直感謝這群玫琳凱阿姨、姊姊們。

雲林家扶中心主任廖志文感謝這群粉紅色愛心天使，鼓勵家扶女童用功爭取好成績，讓孩子築夢，守護孩子迎向未來。

相關影音

廣告
  • 玫琳凱經理李千姬（右）與督導莊新花（左）為家扶女童試穿新鞋。（記者廖淑玲攝）

    玫琳凱經理李千姬（右）與督導莊新花（左）為家扶女童試穿新鞋。（記者廖淑玲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 家扶 弱勢兒童 愛心
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：「粉紅愛心」送家扶 弱勢女童穿新鞋足感心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.