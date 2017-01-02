「粉紅愛心」送家扶 弱勢女童穿新鞋足感心

雲林家扶女童開心感謝玫琳凱阿姨、姊姊們送來的粉紅色運動鞋。（記者廖淑玲攝）

2017-01-02 15:25

〔記者廖淑玲／雲林報導〕不捨她們穿著破舊的鞋子參加運動會，雲林家扶弱勢女童獲贈粉紅色運動鞋，今天這批「粉紅愛心」送抵家扶時，女孩們開心不已，感謝愛心人士的捐贈，讓她們能夠穿著新鞋迎接新年。

玫琳凱督導莊新花與11名伙伴今天帶著78雙粉紅色運動鞋送到雲林家扶中心，還為孩子換上新鞋，讓家扶孩童開心地又跑又跳。

莊新花說，去年年初曾拜訪雲林家扶，看到有孩子因鞋子破舊腳底起泡仍堅持參加跑步，當時她就和孩子們約定，只要功課進步有獎狀，就送他們新的球鞋，這是她和雲林家扶小5生「佳琪」的約定，日前得知「佳琪」拿到獎狀，她就和同事們履約，並分送其他表現優秀的女孩，一口氣送來78雙粉紅色系列運動鞋和運動襪。

已升上小六的佳琪參加學校田徑賽都在前3名，獲贈最愛的粉紅色跑布鞋，羞澀的臉龐展現歡喜，莊新花還幫佳琪換上新鞋；小四的麗萱努力念書希望減輕父母負擔，因成績優異獎狀獲贈新運動鞋，讓她直感謝這群玫琳凱阿姨、姊姊們。

雲林家扶中心主任廖志文感謝這群粉紅色愛心天使，鼓勵家扶女童用功爭取好成績，讓孩子築夢，守護孩子迎向未來。

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