106年屬雞犯太歲 慈鳳宮元旦假期出現安太歲人潮
2017-01-02 15:08
元旦假期慈鳳宮湧進不少民眾安太歲及點光明燈，國際佛光會也趁著人多，在廟前廣場舉辦吃臘八粥祈福活動，氣氛熱鬧。（記者李立法攝）
〔記者李立法／屏東報導〕106年是丁酉年，按民間習俗，生肖屬雞者犯太歲，屏東市香火鼎盛的媽祖廟慈鳳宮在元旦假期出現安太歲人潮，國際佛光會上午也趁著收假前在廟前廣場舉辦吃臘八粥祈福活動，氣氛熱鬧。
新年期間各大廟宇香油錢大進補，慈鳳宮元旦假期湧進祈福改運人潮，雞年報到，廟方在門口貼出告示，指犯太歲正沖生肖屬雞者，偏沖屬兔者，兩者宜安太歲，不少民眾把握假期最後一天入廟安太歲求心安，同時祭拜文昌君及點光明燈，盼考試順利點亮新年運勢。
慈鳳宮總幹事鄭宇伶說，該廟每年都有上萬民善男信女安太歲及點光明燈，費用分別為500元及300元，洽辦人潮多半集中在農曆春節期間，為避免屆時大排長龍，建議提前入廟登記。
國際佛光會上午也趁著假日人多，在慈鳳宮廟前廣場舉辦吃臘八粥祈福年俗活動，天氣寒冷，吃碗熱騰騰的粥，最適合不過，現場4千份免費的臘八粥很快就被民眾索取一空，氣氛熱絡。
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