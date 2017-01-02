花蓮漁港新建2碼頭 方便賞鯨客登船
預計今年2月底即將完工的2座「漁港登船新碼頭」，新址就在花蓮漁港向日廣場前內港，賞鯨客未來登船動線將可大幅縮短一半路程。（記者王峻祺攝）
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮每年平均約有20萬賞鯨人次，現有賞鯨碼頭距離入港大門「太遠」，常讓民眾抱怨連連，今年2月底即將完工的2座「漁港登船新碼頭」，新址就在向日廣場前內港，未來登船動線除可大幅縮短一半路程，花蓮區漁會還預計將遷移假日漁市，盼能留住遊客腳步，發展更趨完善的海上觀光市場。
花蓮外海有著豐富的鯨豚生態，適合發展多元化娛樂漁業，花蓮漁港目前共計6艘賞鯨船、3艘海釣船，每到暑期旺季天天客滿，直至12月中旬人潮依舊，區漁會估算每年遊客人數均處於正向成長。
多年來賞鯨碼頭距離入港大門約1公里遠，許多賞鯨客常會誤以為登船處就在進港內的向日廣場前，等待許久才發現原來碼頭是在漁港另一頭，頂著豔陽徒步走上船後早已「遊興盡失」，頻頻抱怨「賞鯨動線太差！」
花蓮區漁會理事林俊吉說，為了發展漁會整體觀光產業，鄰近向日廣場旁的港內區域，正在興建2座登船碼頭，未來將把賞鯨碼頭遷移到新址，假日漁市也會一併轉移至廣場內，並承租下後方綠地，盼能留住遊客腳步，讓人潮變成「錢潮」。
他強調，老舊花蓮漁港宛如「難民區」，門面不好自然就不會吸引遊客前來，為讓賞鯨民眾更方便登船，漁業署、縣政府及區漁會除合力進行港內設施整建，未來預計還會再接續輔導漁民轉向觀光漁業發展，讓花蓮漁鮮產業能有一番新氣象。
花蓮區漁會代理總幹事洪銘芳說，長30公尺的新花蓮漁港登船碼頭共計2座，原則上是給賞鯨船使用，總經費2200萬元，漁業署補助1300萬元，計畫配合款890萬元，其中花蓮區漁會支付570萬元，縣政府挹注320萬元，工程日期預定至今年2月25日。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 泛舟哥洗手回本業 法拉利姐人氣慘跌險收攤
- 電視大胃王險鬧人命 正妹吃一半呼吸困難急送醫
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 ROC flag raised to celebrate new year
- 《中英對照讀新聞》Revelers bid adieu to a year of conflicts 向充滿衝突的一年道別
- 老公捉姦怒火中燒 爆打小王猶如職業摔角手
- 周士淵兩頭空 4千大關…還差5分
- 綠島3潛客失聯 幸平安獲救
- 洛杉磯著名地標遭惡搞 好萊塢變好萊草
- 南韓海軍演練 驚傳誤射多枚飛彈
- 中國看衰國民黨 國共論壇傳不保
- 崔順實女兒鄭尤拉 傳遭丹麥警方逮捕
- NBA》哈登 魏少 神鬼大三元
- MLB》4月開季 陳偉殷可望再扛開幕戰先發
- 2017大聯盟必看球員 大谷翔平也上榜？
- NBA》這一晃驚為天人 灰狼菜鳥爆紅（影音）
- 雙獅會獲好評 季中可望再碰頭
- 設籍4年滿20歲 金門人可便宜買酒
- 萬華4車連環撞 1歲童送醫
- 台南公園慶百歲 將重現昔日「飛瀑」
- 戲曲中心元旦走讀 孫翠鳳扮精靈波麗路
- 以塗鴉彩繪市容─美國休士頓
- 自由廣場》駐美代表處改名TIA如何？
- 言承旭懶理閃婚傳言 和「他」遠飛國外度假
- 優格姐姐閃嫁電競教父 男方說話了……
- 蔡英文總統姪女 嫁做嘉義媳婦
- 嘴都對不上！強國女星跨年離譜假唱
- 〈職場一點靈〉職場上的「看淡學」
- 日職》迎接2017 陽岱鋼跟你說新年快樂！（影音）
- 傑愛婚》紫色夢幻婚 「鎖」住幸福
- 〈異同OPEN講〉先了解自己 年輕同志再出櫃
- 大學生詐騙 吸收屁孩當車手
- 年關資金需求 保單、股票信貸機動性高
- 修車費用談不攏 持衝鋒槍尋仇
- 高碩泰：蔡總統美過境 必要規格待遇重要
- 嘉義報佳音 11元旦寶寶報到
- 邵雨薇狗毛剪刀手 吳慷仁瞬間光禿禿
- 因應FinTech衝擊 金管會同意證券商「優化營業據點」
- 黃小柔生了！女兒一腳讓她吃全餐痛歪
- 運將身體不適…逆向、闖紅燈還連撞3台車
- 遼寧號繞台演訓 中國曝光清晰照
標題：花蓮漁港新建2碼頭 方便賞鯨客登船
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email