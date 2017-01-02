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花蓮漁港新建2碼頭 方便賞鯨客登船

預計今年2月底即將完工的2座「漁港登船新碼頭」，新址就在花蓮漁港向日廣場前內港，賞鯨客未來登船動線將可大幅縮短一半路程。（記者王峻祺攝）

2017-01-02  15:02

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮每年平均約有20萬賞鯨人次，現有賞鯨碼頭距離入港大門「太遠」，常讓民眾抱怨連連，今年2月底即將完工的2座「漁港登船新碼頭」，新址就在向日廣場前內港，未來登船動線除可大幅縮短一半路程，花蓮區漁會還預計將遷移假日漁市，盼能留住遊客腳步，發展更趨完善的海上觀光市場。

花蓮外海有著豐富的鯨豚生態，適合發展多元化娛樂漁業，花蓮漁港目前共計6艘賞鯨船、3艘海釣船，每到暑期旺季天天客滿，直至12月中旬人潮依舊，區漁會估算每年遊客人數均處於正向成長。

多年來賞鯨碼頭距離入港大門約1公里遠，許多賞鯨客常會誤以為登船處就在進港內的向日廣場前，等待許久才發現原來碼頭是在漁港另一頭，頂著豔陽徒步走上船後早已「遊興盡失」，頻頻抱怨「賞鯨動線太差！」

花蓮區漁會理事林俊吉說，為了發展漁會整體觀光產業，鄰近向日廣場旁的港內區域，正在興建2座登船碼頭，未來將把賞鯨碼頭遷移到新址，假日漁市也會一併轉移至廣場內，並承租下後方綠地，盼能留住遊客腳步，讓人潮變成「錢潮」。

他強調，老舊花蓮漁港宛如「難民區」，門面不好自然就不會吸引遊客前來，為讓賞鯨民眾更方便登船，漁業署、縣政府及區漁會除合力進行港內設施整建，未來預計還會再接續輔導漁民轉向觀光漁業發展，讓花蓮漁鮮產業能有一番新氣象。

花蓮區漁會代理總幹事洪銘芳說，長30公尺的新花蓮漁港登船碼頭共計2座，原則上是給賞鯨船使用，總經費2200萬元，漁業署補助1300萬元，計畫配合款890萬元，其中花蓮區漁會支付570萬元，縣政府挹注320萬元，工程日期預定至今年2月25日。

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  • 花蓮外海有著豐富的鯨豚生態，適合發展多元化娛樂漁業，花蓮漁港目前共計6艘賞鯨船、3艘海釣船，每到暑期旺季天天客滿。（記者王峻祺攝）

    花蓮外海有著豐富的鯨豚生態，適合發展多元化娛樂漁業，花蓮漁港目前共計6艘賞鯨船、3艘海釣船，每到暑期旺季天天客滿。（記者王峻祺攝）

  • 多年來賞鯨碼頭距離入港大門約1公里遠，許多賞鯨客常會誤以為登船處就在進港內的向日廣場前，等待許久才發現原來碼頭是在漁港另一頭。（記者王峻祺攝）

    多年來賞鯨碼頭距離入港大門約1公里遠，許多賞鯨客常會誤以為登船處就在進港內的向日廣場前，等待許久才發現原來碼頭是在漁港另一頭。（記者王峻祺攝）

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