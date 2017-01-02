手腳冰冷吃銀杏葉藥品 食藥署提醒掌握3要點
2017-01-02 22:33
〔記者林惠琴／台北報導〕冬天冷吱吱，許多民眾出現手腳冰冷症狀，就會使用口服銀杏葉藥品，以改善末稍血液循環不良問題，但衛福部食藥署提醒，必須掌握「應注意藥品併用風險」、「手術前七天應停止使用」，以及「注意是否有藥品不良反應」等3項要點。
食藥署表示，該藥品會抑制血液凝集，如果與抗凝血劑（如warfarin）、抗血小板藥品（如aspirin、clopidogrel）和非類固醇抗發炎止痛劑併用，可能會出現交互作用，因此應注意藥品併用風險，若有使用其他藥品，最好諮詢藥師或醫師，以免發生不良反應。
其次，該類藥品會增加手術期間出血的風險，因此若近期要進行手術，要告訴醫師正在服用該藥品，並於手術前七天應停止使用。
再來，該藥品可能會造成出血的不良反應，因此要注意是否有藥品不良反應，若用藥期間有眼睛出血、流鼻血、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、意識變差或胃腸道出血，例如吐血、黑便、血便等症狀，應即刻停藥並及早就醫處置。
此外，食藥署指出，我國核准含銀杏葉口服處方藥品適應症為「末梢血行障礙」，指示藥品適應症為「末梢血行障礙之輔助治療」；銀杏果，俗稱白果，則屬於一般食品，並沒有治療疾病的效果。
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