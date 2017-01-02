| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 生活

手腳冰冷吃銀杏葉藥品 食藥署提醒掌握3要點

2017-01-02  22:33

〔記者林惠琴／台北報導〕冬天冷吱吱，許多民眾出現手腳冰冷症狀，就會使用口服銀杏葉藥品，以改善末稍血液循環不良問題，但衛福部食藥署提醒，必須掌握「應注意藥品併用風險」、「手術前七天應停止使用」，以及「注意是否有藥品不良反應」等3項要點。

食藥署表示，該藥品會抑制血液凝集，如果與抗凝血劑（如warfarin）、抗血小板藥品（如aspirin、clopidogrel）和非類固醇抗發炎止痛劑併用，可能會出現交互作用，因此應注意藥品併用風險，若有使用其他藥品，最好諮詢藥師或醫師，以免發生不良反應。

其次，該類藥品會增加手術期間出血的風險，因此若近期要進行手術，要告訴醫師正在服用該藥品，並於手術前七天應停止使用。

再來，該藥品可能會造成出血的不良反應，因此要注意是否有藥品不良反應，若用藥期間有眼睛出血、流鼻血、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、意識變差或胃腸道出血，例如吐血、黑便、血便等症狀，應即刻停藥並及早就醫處置。

此外，食藥署指出，我國核准含銀杏葉口服處方藥品適應症為「末梢血行障礙」，指示藥品適應症為「末梢血行障礙之輔助治療」；銀杏果，俗稱白果，則屬於一般食品，並沒有治療疾病的效果。

廣告
  • 冬天冷吱吱，許多民眾出現手腳冰冷症狀，就會使用口服銀杏葉藥品，以改善末稍血液循環不良問題。（情境照）

    冬天冷吱吱，許多民眾出現手腳冰冷症狀，就會使用口服銀杏葉藥品，以改善末稍血液循環不良問題。（情境照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 手腳冰冷 銀杏 食藥署
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：手腳冰冷吃銀杏葉藥品 食藥署提醒掌握3要點


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.