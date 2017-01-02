花蓮市北濱外環道 3日起連封7天
2017-01-02 14:12
逾1公里的花蓮市北濱外環道，明（ 3日）起封路進行年度清掃，一連7天至9日下午5時，將派員清洗牆面及路面，並疏通排水系統及檢測線路。（記者王峻祺攝）
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市北濱外環道明（ 3日）起一連封路至9日，將執行清洗、交通號誌及燈光與通風設備線路檢測作業，預計9日17時後重新開放通行；花蓮市公所表示，清洗作業若提前結束或延後施作，將視狀況對外公告，呼籲用路人遵守道路指示，切勿擅自闖入。
花蓮市北濱外環道主要穿越北濱公園，經北濱海堤外側後，在自由街排水溝的南濱橋北岸，銜接回193線道路，因周圍景觀有綠樹植栽、景觀照明及觀景平台與遊憩步道，除能達到紓解砂石車、大貨車產生的交通噪音及安全問題外，也成了遊客及當地民眾另一個活動場域。
花蓮市公所表示，逾1公里的北濱外環道，明（ 3日）起封路進行年度清掃，一連7天、至9日下午5時，將派員清洗牆面及路面，並疏通排水系統及檢測線路，提供駕駛人一個更加安全的用路環境。
市公所指出，封路期間請用路人改走海濱路、北濱街替代道路；為了維護北濱居民的居住品質及交通安全，15噸以上的大貨車於施工管制期間，每日晚間8時至隔日早晨8時前，禁止行經海濱街、北濱街，呼籲駕駛人提早改道。
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