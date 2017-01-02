雲林布袋戲日 大師黃海岱特展登場

書法家陳品勳（右）也以「德不孤必有鄰」贈送黃家，由黃文擇（中）代表接受。，左為雲林縣長李進勇。（記者廖淑玲攝）

2017-01-02 13:58

〔記者廖淑玲／雲林報導〕今天是雲林布袋戲日，也是台灣布袋戲國寶大師黃海岱117歲冥誕，雲林布袋戲館黃海岱特展今天開幕，黃俊雄、黃逢時、黃文擇等黃家子孫到場，並為紀念黃海岱對聯揭彩，黃俊雄重現史豔文精典口白，傳承台灣布袋戲最精彩的文化精髓。

1月2日為黃海岱誕辰，民國96年起雲林縣議會為表彰黃海岱在傳統文化傳承、保存及發揚的卓越貢獻，特定每年1月2日為「雲林布袋戲日」，今年雲林布袋戲館特別舉辦國寶黃海岱大師特展，今天開幕，展示傳統布袋戲偶、黃海岱手稿和劇本，還展示黃海岱生前生活飲食和陪伴他數十年的老腳踏車，呈現大師親民平民的作風，中午還有五洲風味餐會、太極拳表演與雅俗口白解說等活動，相當精彩。

主辦單位特別邀請布袋戲迷許樹香演唱布袋戲經典歌曲孤單老人、黑玫瑰、苦海女神龍，讓現場民眾重溫電視布袋戲時光，雲林縣長李進勇推崇黃海岱創造台灣布袋戲藝術典範，成為最具影響力的人物，發揚布袋戲藝術文化並培育了許多劇團，使雲林成為布袋戲的故鄉。

書法家陳品勳也以「德不孤必有鄰」贈送黃家，象徵黃海岱的德性光輝，為他人著想的無私精神，，黃逢時為紀念父親創作「百年唱演生旦淨末還有雜丑、六尺封存忠義俠情也參虛空」對聯，橫批「無獨有偶」，也在今天揭彩為特展開幕。

黃俊雄代表感謝大家的支持與疼惜，表示父親是「五專」畢業且是全科狀元，五專指吹（喇叭）、打（鼓）、拉（弦）、唱、演5項功夫專精，贏得全場喝采；霹靂國際多媒體副董事長黃文擇也以阿公影響自己的布袋戲之路，透過創新讓霹靂走出一條國際的康莊大道。

此次特展還將黃海岱日常生活及107歲高壽的秘訣，邀請主廚廖韋恩將黃海岱大師喜歡的傳統食物米、粥、豆乳、鹽炒花生、蔭瓜及西洋飲食鬆餅、奶茶和巧克力，一一呈現，東西飲食文化結合，創作專屬的五洲風味餐，雲林縣太極拳協會虎尾支會也在現場表演，陪伴大家歡度假日。

雲林布袋戲館館長楊日申指出，此次特展難得一見，下午還有黃逢時與台語文研究學會對談布袋戲口白、朱啟仁演奏1970年代布袋戲歌曲，還有按「讚」送壽桃，展期至1月15日，歡迎民眾到雲林布袋戲館共襄盛舉。

布袋戲大師黃俊雄緬懷父親黃海岱。（記者廖淑玲攝）

雲林縣文化處長林孟儀等人參觀黃海岱手稿。（記者廖淑玲攝）

雲林布袋戲日，雲林布袋戲館黃海岱特展開幕，熱鬧滾滾。（記者廖淑玲攝）