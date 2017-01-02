元旦收假日車多 國5北上下午3點起高乘載管制

今天是元旦連假最後一天，高公局指出，國5自今日9時後開始出現北上車潮。（資料照，記者江志雄攝）

2017-01-02 13:54

〔記者甘芝萁／台北報導〕今天是元旦連假最後一天，高公局表示，今日上午西部國道行車大致順暢，預估中午過後國1南向大華系統-圓山、北向西螺-埔鹽系統、苗栗-幼獅、國3南向安坑-中和、北向草屯-霧峰、沙鹿-大甲、大山-香山及關西-大溪等路段均可能發生車速低於40公里/小時之壅塞情形。

高公局指出，國5自今日9時後開始出現北上車潮，並於9時30分後開始實施宜蘭至頭城路段開放大客車行駛路肩及主線與匝道儀控管制措施，目前宜蘭至坪林路段較為壅塞外，其餘路段行車大致順暢。

高公局表示，今日15至20時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道之北上入口將實施高乘載管制，用路人若預定下午利用國5北返，請注意收聽警廣，並留意主線資訊可變標誌顯示內容及遵照路側標誌之規定行駛，同時保持行車安全間距，以維行車安全。

高公局呼籲用路人事先蒐集好各項國道資訊，妥為安排行程，短途旅次請多利用省縣道，以免於入口匝道前等待過久，反而耽誤行程。因應國5偏向旅遊旅次型態，假期間出現壅塞情形，建議用路人於尖峰時段選擇公共運輸工具或改走台2、台9等替代道路。