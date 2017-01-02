台鐵近午意外事故 影響3500名旅客
2017-01-02 13:42
救護人員從火車底下救出受害者。（記者吳昇儒翻攝）
〔記者甘芝萁／台北報導〕台鐵今日407次11：37分於雙溪=三貂嶺間西正線發生死傷事故，台鐵表示，旅客已於12：39分接駁完畢，經路警處理後12：45分放行，12：50分開車恢復雙線行車，總計影響9列次110分，旅客約3500人。
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