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苗栗頭份公所廣場不給停車 民眾很抱怨…

2017-01-02  13:21

〔記者許展溢／苗栗報導〕頭份市公所為杜絕過去停車位久占歪風，公所廣場停車明天起正式營運收費，接連幾天卻有市民大表不滿，認為收費政策都還沒開始也並非全天，為何其它時段不讓民眾使用，斥責公所行徑相當不便民。公所對此表示，目前系統都在測試階段，如非上班時段開放，萬一機器出狀況更麻煩。

頭份市公所廣場約有40個停車位，上月28日起試運作，正式收費後，汽車停放半小時內免費，超過半小時，以1小時計費，每小時20元 ，收費時段為每天上午8點至晚上8點，機車不收費。

部分市民指出，收費明天才要開始，但這幾天連續假期卻不讓民眾進出使用，認為即便營運後晚上8點後至隔天早上8點也是不收費，不管現階段收費政策實施了沒，理應開放便民，但不解公所竟用三角錐擋在入口。

頭份市公所表示，28日試營運後的每天晚上及這三天假期不開放有各方考量，最擔心的是，由於系統都還在測試階段，假設讓民眾進入停放，設備出了問題，沒人可協助處理，在第一時間排除狀況，會帶給鄉親更大的麻煩，才因此決定等系統穩定後再全面開放。

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  • 民眾抱怨公所不讓民眾進入停車。（記者許展溢攝）

    民眾抱怨公所不讓民眾進入停車。（記者許展溢攝）

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