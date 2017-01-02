誰是禍首？ 斗六冬天的蒼蠅比夏天多

2017-01-02 12:50

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六冬天的蒼蠅比夏天多，自助餐店黏蠅板上滿滿都是蒼蠅，造成地方不滿，有人質疑是垃圾轉運站未清惹禍，有人認為暖冬造成蚊蠅孳生，也有人認為是文旦農使用生雞糞當肥料，蒼蠅才大量繁殖；文旦農得知民眾反彈，已承諾下基肥七天內翻土覆蓋，減少蒼蠅孳生。

「冬天的蒼蠅居然是夏天的十幾倍，一天要用掉十幾張的黏蠅板。」自助餐老闆表示，蒼蠅趕都趕不走，看起來很不衛生，他們自己都很不好意思，但不是餐廳不重視環境整潔，而是飛來的蒼蠅太多，而且今年數量比往年多，質疑是文旦農下有機肥又碰上暖冬所致。

也有民眾認為是斗六轉運站的垃圾山惹禍，已堆了三層樓高的垃圾，引來流浪狗及蒼蠅大軍，造成環境衛生髒亂。

針對民眾認為文旦施肥是蒼蠅孳生的主因，文旦班指導員鄭彥甫說，文旦栽種時不可能使用生雞糞，班員使用的是有機肥料，如要杜絕蒼蠅問題，需使用全發酵的肥料，但因肥量較低，基於成本及作物生長的考量，班員較少採用全發酵的肥料，加上今年冬天溫度都在20度以上，才會造成蒼蠅大量孳生。

文旦農野表示，最近是文旦施肥時間，肥料可能造成蒼蠅孳生，多年來都使用補蠅網或黏板滅蠅，但還是有蒼蠅擴散到住宅區，造成大家困擾，感到抱歉，會儘速翻土覆蓋肥料，減少蚊蠅對環境的衝擊。