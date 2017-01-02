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海洋悲歌！澎湖海豚遭漁民棄網纏殺

漁民任意棄置的玻璃流刺網，成為海豚生態殺手。（記者劉禹慶攝）

2017-01-02  12:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕白沙赤崁地下水庫後方沙灘，經民眾發現一隻海豚陳屍，並被玻璃網纏繞，通報澎湖縣政府生態保育科前往處理，發現為瓶鼻海豚，與日前發現的江豚都屬幼豚，懷疑澎湖沿岸為部分海豚產子區域，但漁民棄網成為生態殺手。

澎湖為海豚冬季洄游的中繼站，今年伊始，就接連發現江豚及瓶鼻海豚相繼死亡的案例，首隻江豚無明顯外傷，依體型判斷剛出生不久，懷疑是冬季風浪過大溺斃所致，將派專員將遺體送交台南成大鯨豚研究所研究，了解相關死因，並追蹤澎湖是否為江豚重要產地。

今日又有民眾通報，在赤崁地下水庫後方沙灘，發現一隻海豚陳屍，生態保育科據報後立即派人前往，在沙灘上發現遭流刺玻璃網纏繞的海豚，經證實為瓶鼻海豚，身長僅1公尺屬幼豚，死亡逾1周以上，屍體已腐壞發臭，因此保育科人員將纏網割除，並以鏟子就地進行掩埋，防止野犬挖掘咬屍。

由於連日來發現都是海豚幼豚陳屍，保育人員懷疑澎湖沿岸為部分海豚重要繁殖地，因此與成大鯨豚研究所合作，將派專員跨海送交遺體進行研究；至於流刺玻璃網因價格便宜，往往在破網或流網時，遭漁民任意棄置漂流，成為海洋生態隱形殺手，世界各國多已立法禁止，澎湖縣政府應考慮也列入禁止漁業，才能防止海洋悲歌不斷發生。

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  • 澎湖縣生態保育科人員，切除海豚身上纏網。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣生態保育科人員，切除海豚身上纏網。（記者劉禹慶攝）

  • 澎湖生態保育科人員，將發臭腐爛多時的海豚就地掩埋。（記者劉禹慶攝）

    澎湖生態保育科人員，將發臭腐爛多時的海豚就地掩埋。（記者劉禹慶攝）

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