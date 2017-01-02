鳳頭蒼鷹康復 動保處野放石碇山區

新北市動保處救援2隻受傷的鳳頭蒼鷹，經復健及野放訓練，日前成功野放至石碇山區。（動保處提供）

2017-01-02 12:32

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市動保處去年底在汐止區救援2隻受傷的鳳頭蒼鷹，送至石碇區野鳥中途之家安置，經復健及野放訓練逐漸康復，日前動保人員趁天氣回暖之際，至二格山進行野放，2隻鳳頭蒼鷹振翅起飛，重回山林懷抱。

動保處長陳淵泉表示，去年底汐止區中華街及大同路分別被民眾發現有老鷹俯臥地上，無法飛行，救援後經獸醫師檢查，其中1隻蒼鷹單側翅膀輕微外傷，疑似撞擊電線墜落，另1隻蒼鷹呈現削瘦及精神不佳狀態，治療後送往石碇區野鳥中途之家實施復健及野放訓練，2隻鳳頭蒼鷹通過評估，達到野放標準。

動保處選在氣溫回暖時進行野放，為避免2隻鳳頭蒼鷹發生衝突，動保人員透過野鳥中途之家訓練籠天窗，先野放第1隻鳳頭蒼鷹；第2隻帶至2公里外的二格山進行野放，放飛後隨即不見蹤影，成功回歸大自然。

鳳頭蒼鷹身長介於40至50公分間，屬中型老鷹，臉部呈灰色，身體背側為褐色，腹側為白色，穿插褐色斑紋，最明顯特徵是頭部後側有冠羽。鳳頭蒼鷹分佈在低海拔丘陵，主食為小型動物，包括松鼠、老鼠及小型鳥類，都會區常見其蹤影，是性格凶悍、領域性強的猛禽。

農業局長李玟表示，動保處設立野鳥中途之家，是為了提供野鳥恢復健康、回歸自然的空間，目前設有通用野鳥訓練籠4間，猛禽訓練籠5間，成立至今累計收容上千隻傷病野鳥。