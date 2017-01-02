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婚禮主持時薪只值133元？ 婚顧公司徵人惹議

2017-01-02  12:46

〔即時新聞／綜合報導〕有婚顧公司以明顯低於市場行情的時薪133元徵求婚禮主持人，還宣稱自己有遵守勞基法，畢竟從今年元旦開始勞基法規定最低時薪已調升至133元，但許多網友都認為這根本就是在侮辱主持人的專業。

有民眾在「爆料公社」臉書社團指出，某婚禮公司想找1個領基本工資的工讀生來主持婚禮，除了每小時133元，1天還會扣除8元勞保，如果表現好還會加到150元。民眾看不下去指出展場主持最少1場都6000起跳，該公司還回應他們知道這樣很低，但還是有按照勞基法的規則。

爆料的民眾痛批，這就是拿出香蕉就只能請到猴子的情況，其他網友看到後也議論紛紛，認為這種價錢完全不尊重專業，還有人說133元應該能請到在旁邊幫忙拿麥克風的，許多人也質疑該公司似乎不懂市場行情。

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  • 有婚顧公司以時薪133元徵求婚禮主持人。（圖擷自爆料公社臉書）

    有婚顧公司以時薪133元徵求婚禮主持人。（圖擷自爆料公社臉書）

  • 除了每小時133元之外，1天還會扣除8元勞保。（圖擷自爆料公社臉書）

    除了每小時133元之外，1天還會扣除8元勞保。（圖擷自爆料公社臉書）

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相關關鍵字： 勞基法 基本時薪 婚禮 婚禮主持人 最低時薪
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