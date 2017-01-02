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國五北上又塞爆！雪隧南口回堵6公里

雪隧南口回堵6公里，龜速20公里行進中。（記者簡惠茹攝）

2017-01-02  12:21

［記者簡惠茹／宜蘭報導］連假最後一天，國五北上又塞爆，今天上午9點開始出現車潮，10點多開始雪隧洞口往南已經回堵達6公里，雪隧南端洞口前端龜速20公里。

高公局坪林行控中心表示，昨天國五北上塞車情形一直到凌晨2點才達到紓解，今天早上9點開始出現北返車流，9點30分就開放路肩通行大客車，9點44分開啟主線儀控和頭城閘道儀控，10點19分啟動宜蘭、羅東和蘇澳的閘道儀控。

「10點半左右，雪隧洞口往南回堵達6公里。」坪林行控中心指出，目前頭城、宜蘭、羅東交流道都回堵2公里，蘇澳交流道回堵1公里，從頭城交流道往雪隧洞口大約需要半小時的時間，而雪隧南端洞口前端車速大約20到30公里。

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  • 雪隧南口回堵6公里，龜速20公里行進中。（記者簡惠茹攝）

    雪隧南口回堵6公里，龜速20公里行進中。（記者簡惠茹攝）

  • 雪隧南口回堵6公里，龜速20公里行進中。（記者簡惠茹攝）

    雪隧南口回堵6公里，龜速20公里行進中。（記者簡惠茹攝）

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