中科實中郭芸彤 甄選錄取台大

國立中科實驗高中學生郭芸彤積極參與科展研究。（記者歐素美翻攝）

2017-01-02 12:21

〔記者歐素美／台中報導〕國立中科實驗高中學生郭芸彤，因曾患恙蟲病遭誤診，幸運撿回一命，也使她立志將來要從事公共衛生的工作，以造福民眾，經「一○六學年度特殊人才甄選入學」管道，最近順利錄取台灣大學公共衛生學系，成為中科實中首位以特殊選才，學測前就考取大學的應屆畢業生。

郭芸彤因小時候身體比較虛弱，國二那年罹患恙蟲病遭誤診，差點沒命，最後雖然幸運獲救卻也留下許多後遺症，使得她立志要走公衛這條路，因為「如果念醫學，只能救治幾位病患；如果念的是公衛，便能從上游做起，救助無數的社會大眾。」

郭芸彤在高中時積極參與科展競賽，希望透過奈米磁性複合材料結合幾丁聚醣-吸附廢水內金屬離子的研究，從根源處理環境汙染的問題，減少流行疾病的爆發，這項研究獲選教育部的青少年培育計畫，更晉級國際科展決賽。她並被選為2015新加坡GLOBAL SCIENCE LINK台灣區代表，去年受邀參加日本筑波GLOBAL SCIENCE EDGE和KISF神奈川綜合高校科學論壇，也榮獲特優。

郭芸彤表示，中科實中的師長開拓其看世界的視野，讓她可以順利的進入台灣大學公共衛生學系，為自己的人生舞台妝點更絢麗的色彩。

中科實中校長陳國祥表示，該校近幾年執行科技部第二期高瞻計畫「綠能與資訊科技創新資源課程精致化暨應用推廣計畫」，提升生物、化學、物理、數學科教師專業知能與教學技巧，並發展「風力發電」、「微生物產氫」、「太陽能染料敏化電池」、「六芒星棋」等創新精緻化課程，協助各領域教師專業成長，同時建立教師專業知能社群，並配合學校特色將研發課程融入其中，提供學生優質的學習資源及體驗情境，深化學習動機，展現學習成效。