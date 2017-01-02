1隻流浪犬慘遭6狗圍攻 台中市議員謝志忠路過救牠
2017-01-02 12:06
豐原區公老坪上六隻黑狗追咬一隻黃狗。（記者歐素美翻攝）
〔記者歐素美／台中報導〕台中市議員謝志忠，元旦到豐原區公老坪，路上遇見1隻黃狗遭6隻黑狗追咬，叫聲淒厲，特別掉轉車頭，以喇叭聲驅走野狗，網友獲知大讚「果然是正義的化身~熱血芒果」，謝志忠也不忘提醒民眾路過注意，以免被咬。
謝志忠表示，元旦前往公老坪途中，聽到狗的淒厲哭嚎聲，仔細一看，有6隻黑狗圍咬1隻黃狗，黑狗狠狠地咬黃狗的四肢、脖子及頭，現場的攻擊性超恐怖，他嚇得不敢下車，只好請助理開車按喇叭，搶救可憐的黃狗。
謝志忠說，豐原中正公園、公老坪及北坑都是非常重要的爬山、慢跑及騎腳踏車的地方，這些攻擊性這麼強的流浪狗，會不會攻擊人？會不會有危險性？提醒民眾小心；有網友則獻策表示，加強捕捉結紮，然後原地野放，漸漸野狗就會少了。
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