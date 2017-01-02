古都變空污霧都 南市促中央正視環境正義

台南的空氣品質新的一年，因空污加上清晨迷霧，遠方的大樓消失於霧濛濛的迷霧之中。（記者蔡文居攝）

2017-01-02 11:57

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市的空氣品質差，古都台南「空污霧都」的惡夢再現。其中，白河測站在新年一開始，便已連兩天達紅害等級，連白河鄉村也淪陷，綠營支持者痛批根本是環境不正義。台南市環保局今天表示，這主要是氣象及地形因素，就好像南投工業不發達，空污也嚴重。對於外界所提環境正義及敏感族群的健康照護問題將提請中央正視。

有關台南市白河區空氣品質不良一事，台南市環保局今天中午提出說明，環保局表示，白河因位於平原與山區的交集處，在西邊平原、東邊丘陵的地理環境下，容易讓上風處的污染物於該區域快速累積不易擴散，因此環保署從105年12月1日開始在白河設有移動式空氣品質監測車進行空氣品質檢測。

環保局表示，昨天（1月1日）上午開始，白河附近區域吹北風，將中北部的上風處污染物持續帶進且持續累積不易擴散，造成昨天下午3點濃度最高，下午5點後污染物便迅速下降，至晚間6點已恢復到普通等級。

環保局表示，造成台南空氣污染的來源有高達7成多是來自外地，而現行法令對於固定污染源空氣污染防制費的分配是以齊頭式平等比例分配，此分配方式確實對於承受污染的下風處不甚公平，對於外界所提環境正義及敏感族群之健康照護問題將提請中央正視。

另外，環保局也表示，目前南市正努力透過管制及協調南市前20大污染排放源在秋冬及空品不良時降載、輔導及補助原使用生煤的煱爐改用天然氣等作為燃料，以改善空氣品質。