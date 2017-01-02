山海自然畫入心境 邱尚為將台灣變活魚

邱尚為的福爾摩莎，台灣成了一尾活魚。（記者黃明堂攝）

2017-01-02 11:36

〔記者黃明堂／台東報導〕國立台東生活美學館主展覽室自1月2日至23日展出「心境意象」邱尚為個展，數十幅作品將台東的山，海及大地的自然之美與抽象的心境結合，畫風獨特，連大師級的畫家梁奕焚都親自推介，說台東已許久未見好的畫展及好的畫家，令他心生悸動。

從小鍾情繪畫，復興美工畢業後，曾獲台陽美展、北市美展、台灣省美展入選，以及第9屆雄獅美術新人獎佳作，可謂潛力無限。大學落榜後選擇服兵役、就業，失去了創作的環境與同儕的激勵，邱尚為放下畫筆成為上班族，繪畫之路一停擺便是20年。

他在台東開「丹寧象」餐館兼藝廊多年，賣吃賣畫，卻不創作，直到幾年前畫家曾興平鼓勵，才重拾畫筆，利用零碎時間投入繪畫創作。

雖然停畫多年，但置身台東的自然環境，實際上不斷用「心」作畫，很快回復早期的創作能量。

寧靜海，海潮，海之舞，海之雕，各種海系列呈現了用心畫海的成果，「回歸」系列則繪出海中洄游生態，他還進一步畫出「福爾摩莎」的台灣島國意象。此外，也有山，星空系列，呈現自然之美。

邱尚為說，此次展出作品多從台東美麗景色投射出內心意境，也藉此傳達對自然環境日益惡化的憂慮。希望能用畫作喚醒人們，重新感受自然的美好，珍惜現在的所有。