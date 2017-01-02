新園部落自主宣告傳統領域
2017-01-02 11:40
〔記者黃明堂／台東報導〕繼達魯瑪克部落之後，台東市排灣族新園部落今天也自主公告傳統領域，促政府還土地和落實部落自治，族人鳴獵槍及跳勇士舞宣告傅統領域，並向祖靈祭祀。
部落主席巫化牧師表示：「根據我父親生前的口述，約西元1935年間，日本人為要取得太麻里溪流域上游的袓居地，強迫他們遷移至現在新園所在的地區，並要求他們在此耕作，為日本軍方提供糧食和物資。日本政府承諾將這塊350公頃的土地作為交換，給我們使用。原本日本政府已準備註記該地，卻因日本戰敗投降沒來得及完成原保地的紀錄。
巫化說：我父親即是當年第一批被日本政府帶到這裡勘查土地的十三位族人之一，這裡原是利嘉部落的傳統領域，經與利嘉部落協商，同意讓我們在此落地生根。這些歷史事實，一直存在在老人家的記憶裡，傳下來。」而耆老杜東龍更進一步強調：「還我土地！我們不敢忘記這是老人家生前最大的遺願！」
新園部落自主公告之傳統領域範圍：自中興路上育仁中學沿路切至軌道，再由軌道往南直行到利嘉溪，接著再由利嘉溪往北行至新園橋，過新園橋直行往東走，沿著中興路與育仁中學的起點接合。
新園呼籲各部落都能自主公告傳統領域，在歷史的演進中，傳統領域的使用必定有重疊之處，部落間共同協商共享共管互惠，都是邁向自治必經的過程。
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