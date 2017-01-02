福利來了！新化林場免費入園1個半月
2017-01-02 11:27
興大新化林場目前免費入園，吸引不少遊客造訪。（記者吳俊鋒攝）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕設置於日治時期的中興大學台南新化林場，原本委外經營，因契約到期，校方收回管理，並釋放利多，從現在至2月15日為止，一律免費入園，歡迎各界親子把握機會。
該林場佔地300公頃，約5成的面積栽種逃花心木，其他還有茄苳、苦楝…等各樹種，以及刺竹、麻竹，自然生態豐富，是健行、踏青，享受芬多精的熱門景點，一直深受民眾喜愛。
林場委外時的名稱為「新化國家植物園」，合約至去年底，元旦起，中興大學收回管理權，準備自營，目前已展開健行步道的維護，以及相關安全設施的檢修等。為了回饋地方，興大提供免費入園的優惠，適逢元旦連續假期，連日來都吸引大批民眾造訪林場，可見到不少親子同遊。
場長羅南璋表示，2月15日後，將以嶄新的面貌對外開放，呼籲民眾要有公德心，切勿任意攀折花木或丟棄垃圾，共同維護永續的環境。
新化林場於民國8年設置，當時以研究性質為主，地方相傳日本政府為了從東南亞引進各樹種來馴化，才規劃這處實驗站。
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