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白河空污嚴重 區長：白河沒有污染源

蓮鄉白河綠色隧道多，適合推廣單車等低碳旅遊方式。（記者王涵平攝）

2017-01-02  11:25

［記者王涵平／台南報導］環保署空品監測，白河連兩天空氣污染嚴重，白河區長譚乃澄表示，白河並無污染源，白河地處山坳處，來自中部的污染源較無法有效擴散。

環保署空品監測網，台南新增的白河機動測站，今天上午AQI則達156，居全國倒數第3名。元旦當天下午4時的AQI達155，更是全國空氣品質最糟的地方。

有農民表示，蓮花怕風不怕雨，白河適合蓮花產業，就是蓮區位於山坳處，比較不會遭到強風吹襲，因此有可能來自中北部的污染源南下後，到了白河就不易吹散。

白河蓮鄉長期推單騎遊蓮鄉等低碳旅遊方式，除了蓮花季，平時也常見單車車友穿梭綠色隧道，有車友對於白河空污嚴重感到訝異，認為低碳旅遊應該持續推廣，帶動更多地方響應，應能有效降低空污。

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