學子當「崗蛋超人」護蛋 大崗國中獲選特色學校
2017-01-02 11:29
體驗生命的孕育，進而學會愛護、珍惜生命。（記者陳昀攝）
〔記者陳昀／桃園報導〕龜山區大崗國中推動生命教育，辦理「崗蛋超人」護蛋，讓學生藉由培育雞蛋，體驗孕育生命的可貴，獲選教育部105年生命教育特色學校。
大崗國中校長林永河指出，除了「崗蛋超人」護蛋活動，校方也帶領學生辦理捐髮給癌友、社區敬老關懷等活動，透過讓全校師生親身體驗及從事服務，鼓勵學生關懷他人，也學會愛護、珍惜生命，且結合關懷癌症病友的課程，培養出同理、關懷及感恩的心。
林永河說，每年10月為學校固定的生命教育主題月，長期以來結合氣球社、獨輪車社及管弦樂社團，到社區舉行敬老關懷巡演，建立以生命教育為核心的校園文化，「崗蛋超人」護蛋活動則是新增的生命教育活動，希望持續以人為圓心，把愛散播出去。
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