港口宮風箏大會 大烏賊天空飛舞

大烏賊王風箏在天空飛舞。（記者林宜樟攝）

2017-01-02 11:23

〔記者林宜樟／嘉義報導〕第七屆台灣風箏大會昨天起在嘉義縣東石港口宮旁登場，今天天氣晴朗，吸引上千名遊客前往放風箏，大烏賊王風箏在天空上飛舞，讓許多孩子開心的大叫「章魚在天空飛起來了！」

台灣各地的風箏同好，這兩天在港口宮旁空地大秀風箏技術，而小朋友最愛的大烏賊王、小小兵、寶可夢造型風箏在天上隨著風跳起舞；主辦單位也劃設民眾風箏區，讓親子們同樂。

由於大型風箏需要較強的風勢才能起飛，早上大烏賊王風箏幾度因風勢減緩而落下，但靠著操縱者觀察風向，又再度升起；主辦單位表示，預計今天下午3點半開始進行場地整理，有興趣的民眾要把握時間。