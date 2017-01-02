烏魚鰾1680元 六合夜市海產攤被爆坑殺外地人
2017-01-02 11:28
陳姓民眾但得天價烏魚鰾，因不新鮮幾乎沒有動。（陳姓民眾提供）
〔記者陳鳳麗／南投報導〕陳姓民眾元旦假期帶妻小到高雄遊玩，昨晚到六合夜市吃海產，點了烏魚鰾，標價160，結帳1680元，管委會主委要他報警，無良老闆堅持至少付一半才能彌補其損失，還說，1根蒜就要160元，況且還用了不只1根，陳姓民眾後來付了一半，當成教育兒女「受騙上當的代價」。
陳姓建築事務所主管，帶妻子和3兒女到高雄遊玩，對高雄的進步和特色景點頗為稱讚，卻在六合夜市被無良海產攤老闆坑殺，感覺這是高雄之恥。
陳姓民眾說，昨夜其實很小心看價格，腰子分小中大盤，價格合理，烏魚鰾寫160，還要妻子問意下價錢，在海邊長大的妻子回說：「大家都知道烏魚鰾便宜，160合理啦！」但是魚鰾不新鮮，女兒吃了一口就說「苦苦的」，全家都沒有吃，結帳時這盤卻要1680元，把大家嚇傻，在理論時，鄰攤通知管委會主委趕來，主委一來就說「你們怎麼會來這攤？不要付錢！」
陳姓民眾後來在建議下報案，警察來了也無奈，要雙方各退一步，老闆堅持付一半，他最後同意付了840元，希望藉此教育兒女「這是受騙上當付出的代價」。
陳姓民眾回飯店後打了市府1999專線投訴，希望市府不要再姑息養奸，因為查了網路，發現這攤已多次坑殺外國或外地遊客，六合夜市代表高雄，遊客會因此對高雄留下不好印象。
陳姓民眾的外甥後來還把他的遭遇放上爆料公社，獲得數以百計的留言回應，陳姓民眾說，自己只希望不要再有人受騙，更希望高雄不要再有這種坑殺遊客的無良行徑。
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