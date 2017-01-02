萬丹出現趕屍隊？是棚架啦..........

網友在社群網站po出一張酷似人形殭屍在馬路邊排排站照片，吸引數萬名網友上網點閱。（取自臉書）

2017-01-02 10:54

〔記者李立法／屏東報導〕萬丹街頭深夜出現趕屍隊？網友昨晚在社群網站po出一張酷似人形殭屍在馬路邊排排站照片，吸引數萬名網友上網點閱，有人直呼「見鬼了」，還有人形容是2017年開春「最驚悚」的照片，不過，經po照網友上前查看後，發現原來是社區活動結束後，業者收起來暫時擺在路邊的「棚架」啦。

鄭姓網友昨天深夜將這張「嚇人」的照片po在網路上分享，因為一整排的白色棚架，在昏暗夜色襯托下，像極了電影場景裡的「趕屍隊」，引起網友們驚呼連連，直說「三更半夜在路上看見這種景像，鐵定會嚇暈」，還有人打趣說「怎麼沒看到搖招魂鈴的茅山道士呢」，該照片被網友上傳分享，引發熱烈討論。