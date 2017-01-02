切割田中實加 《灣生回家》導演捍衛紀錄片真實性…

2017-01-02 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕《灣生回家》書作者田中實加被爆造假身世，引發紛擾，紀錄片的導演黃銘正進一步說明，他與田中實加之間的關係，他強調，田中實加是紀錄片的出資者，沒有參與拍攝，且書中部分內容「來自影片拍攝後採訪人物的日文翻譯稿」，並保證這些拍攝過的人物「確實的存在」。

黃銘正更指出，《灣生回家》並非外界以為的先有書再有電影，且書中「使用了我的照片，並無得到我的允許」。

黃銘正是12月下旬網路流傳《灣生回家》可能涉假的訊息時，就做出回應，他文中指出，「此片的主人翁是灣生們，希望社會大眾及媒體若對此話題有興趣，能多多聚焦在他們的故事」，「陳小姐（田中）所作為不管是否屬實，都不應該與被拍攝的灣生們與【灣生回家】電影劃上等號」。

他強調，「作為紀錄片導演，我想盡全力保護每一位因為信任，而願意讓我拍攝的灣生們，同時捍衛【灣生回家】這部紀錄片」。

在黃銘生臉書中的陳小姐就是陳金燕，也是田中實加的本名。