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彰市17條道路580停車格 明起路邊停車收費

彰化市路邊停車收費明天上路，市長邱建富今天實勘做最後確認。（記者湯世名攝）

2017-01-02  10:44

〔記者湯世名／彰化報導〕就在明天！彰化市路邊停車收費將於明天上午8時正式上路，市區有17條道路共580個停車格納入收費，停車每小時收費20元，收費時間為每天上午8時起至晚間8時止，市長邱建富今天勘查相關路段停車狀況，並親自進行宣導，民眾對於這項措施普遍表達支持。邱建富強調，實施路邊停車收費後，可望大幅增加車輛周轉率，活絡商機。

彰化市17條納入收費的道路包括有中正路一段、中正路二段、曉陽路、民族路、三民路、華山路、仁愛路、民生路、光復路、中華路、旭光西路、建國南北路、中央路、孔門路、和平路、泰和二街、中民街。

邱建富今天到彰化市華山路、民族路、中華路等路段勘查路邊汽車停車格相關狀況，有民眾向他豎大拇指表示「我們支持你！」還有業者說，他們店門口的汽車停車格長期遭占用，周轉率低的結果，使得想要停車來該店消費的民眾因找不到停車位而作罷，影響生意，因此他們贊成實施停車收費。

邱建富說，明天該措施上路後，將有5名收費員在相關路段執行開單收費任務，市區的4大連鎖便利商店及美廉社也都已做好民眾持單繳費的配套措施。

他進一步說，明天展開的停車收費，小型車為每小時20元、大型重型機車（紅牌、黃牌機車）比照小型車收費；在收費上路1年後，會檢討商業區或停車周轉率低的地區是否調高費率，以及檢討是否擴大收費範圍至全市，市區機車停車格的增減也會一併考量。

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  • 彰化市路邊停車收費明天上路，市長邱建富今天實勘市區多條道路停車狀況。（記者湯世名攝）

    彰化市路邊停車收費明天上路，市長邱建富今天實勘市區多條道路停車狀況。（記者湯世名攝）

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