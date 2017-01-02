2日上午10點，高屏多處測站AQI空氣品質指標已達對所有族群不健康的不良紅。（記者陳炳宏翻攝）

2017-01-02 10:37

〔記者陳炳宏／台北報導〕氣溫回升，意味東北季風減弱，對於台灣地區，雖然天氣不那麼冷，但也導致大氣擴散不佳，上午環保署發布空氣品質預警通報，提醒金門、竹苗及中部地區敏感族群注意，雲嘉南及高屏地區所有族群應減少在戶外活動。

根據環保署空氣品質監測網預報資料指出，2日中部及雲嘉南地區AQI為對敏感族群不健康等級（警戒橘），高屏地區為對所有族群達不健康等級（不良紅）。其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

高屏雲嘉南空氣品質差，應減少在戶外活動。（記者蔡文居攝）