| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
 首頁 > 生活

高雄空氣品質差 7測站達紅色警示

高雄市空氣品質不佳，眺望遠處前金區、前鎮區天空，霧濛濛一片。（記者黃志源攝）

2017-01-02  09:57

〔記者黃志源／高雄報導〕今天上午南部多數地區空氣品質指標（AQI）指標達再出現「橘色」或「紅色」警示，其中高雄市7測站出現對所有族群不健康的「紅色」警示，僅有仁武是「普通」級。

依據環保署空氣品質監測網顯示，高雄市在上午9點共有橋頭、左營、前金、鳳山、復興、前鎮及小港7測站測出對所有族群不健康的「紅色」警示，其中又以小港測站測得162為最高，另有美濃、楠梓、林園等3站出現「橘色」警示，全市僅剩仁武未「淪陷」是普通等級。

高雄市有7測站出現「對所有族群不健康」，3站則是「對敏感族群不健康」，顯見空氣品質不佳。

廣告
  • 上午9點高雄市有7測站出現「對所有族群不健康」，3站則是「對敏感族群不健康」，顯見空氣品質不佳。（記者黃志源攝）

    上午9點高雄市有7測站出現「對所有族群不健康」，3站則是「對敏感族群不健康」，顯見空氣品質不佳。（記者黃志源攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： AQI空氣品質指標 空氣品質
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：高雄空氣品質差 7測站達紅色警示


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.