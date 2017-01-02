高雄空氣品質差 7測站達紅色警示

高雄市空氣品質不佳，眺望遠處前金區、前鎮區天空，霧濛濛一片。（記者黃志源攝）

2017-01-02 09:57

〔記者黃志源／高雄報導〕今天上午南部多數地區空氣品質指標（AQI）指標達再出現「橘色」或「紅色」警示，其中高雄市7測站出現對所有族群不健康的「紅色」警示，僅有仁武是「普通」級。

依據環保署空氣品質監測網顯示，高雄市在上午9點共有橋頭、左營、前金、鳳山、復興、前鎮及小港7測站測出對所有族群不健康的「紅色」警示，其中又以小港測站測得162為最高，另有美濃、楠梓、林園等3站出現「橘色」警示，全市僅剩仁武未「淪陷」是普通等級。

高雄市有7測站出現「對所有族群不健康」，3站則是「對敏感族群不健康」，顯見空氣品質不佳。