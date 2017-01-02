《灣生回家》作者爆假身世 導演：故事是真的
2017-01-02 09:57
《灣生回家》書作者田中實加（圖）爆假身世，但電影導黃銘正則指故事真的。（資料照，記者王捷攝）
〔即時新聞／綜合報導〕《灣生回家》從書到電影，感動很多人，如今，卻驚爆書作者田中實加捏造自己的身世，再度震撼文化圈及電影圈，田中實加受到很多人的譴責，電影導演黃銘正對此「感慨萬千」，也期待「不要傷害到灣生前輩，畢竟故事都是真實的」。
台中市新文化協會執行長陳彥斌在臉書上po文，指他跟《灣生回家》電影導演黃銘正通電話，談到田中實加，黃導演感慨萬千。
陳彥斌文中另提及2015年底，《灣生回家》要上映時，他與導演黃銘正的一番談話，當時他曾詢問黃導演，「田中實加是什麼樣的人?黃導演面有難色說：『她很神秘，我拍紀錄片中，想和她討論內容，她大都不願意，我也不了解她…』」。
當時覺得很奇怪，但如今，似乎解謎了。
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