一壘手跑出來接球？他秀最狂假鈔 網驚呼「超值錢」

網友表示，自己收到疑似為偽鈔的500元鈔票（下圖），背面的一壘手竟「跑出來接球」。（合成照，擷取自PTT）

2017-01-02 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕這張鈔票究竟是真是假啊？！

網友在PTT發文，上傳一張500元紙鈔的照片，表示自己剛剛拿這張鈔票去買東西才被告知有可能是假的。網友說，500元鈔票背面本應在紫外線照射下才會顯現的防偽圖，竟直接出現在鈔票上，看上去就像是少棒隊的一壘手跑出來接球，令他無奈嘆道「怎麼新年第一天就收到偽鈔...」。

照片經上傳PTT後引起鄉民們熱論，許多網友點開圖就笑噴說「有個傢伙跑出來接球了啊XDDD」、「一壘手一次接三球XDDD」、「出來接球好好笑喔」、「昔有畫蛇添足，今有做假鈔添一壘手出來接球XD」。

不過，有網友表示，照片中許多細節都不像偽鈔，認為這張鈔票應是價值不菲的稀有「變體鈔」，紛紛留言說「這應該是真鈔啦，變體鈔票很值錢的」、「應該是真的吧，可能因為某些因素導致圖案浮出來」、「如果是真鈔的話，應該可以賣給收藏家」。