驚！去鼎泰豐用餐 遇到董事長親自帶位

2017-01-02 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕元旦假期有民眾到鼎泰豐天母Sogo店用餐，卻遇到董事長楊紀華親自帶位，讓他不禁嘖嘖稱奇。不過，鼎泰豐職員表示，董座幾乎每天都會巡店，了解員工的工作情況。

據《TVBS》報導，原來楊紀華昨日先到天母店視察，接著又出現在101分店。員工指稱如果董座沒有出國訪查，會不定時到各個分店巡視，而且不會預先告知。

就頻率來說，每個星期可以看到董事長在店裡現身3、4次。所以和老闆一起上班，鼎泰豐員工是習以為常。