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台北盆地竟有雲海！鄭明典：空氣品質恐不良

鄭明典指出，這種低海拔雲海可能會導致擴散不佳，空氣品質恐轉不良。（擷取自鄭明典臉書）

2017-01-02  11:12

〔即時新聞／綜合報導〕網友上傳一張照片，表示今早在大屯山看到了一片雲海。對此，中央氣象局預報中心主任鄭明典表示，這種低海拔雲海，恐導致空氣品質不良。

鄭明典說，這種盆地內低海拔雲海現象，代表逆溫層低，受太陽光加熱後升溫快，但也表示汙染擴散受限，空氣品質恐轉為不良。

鄭明典接著指出，照片中間偏藍色部分稱為「金星帶」，是地球的陰影。據悉，金星帶常見於日出或日落時，由於地球影子與金星帶之間沒有明確分界線，色帶會逐漸消散在天空中其他區域。

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相關關鍵字： 台北盆地 擴散不佳 空氣品質 空汙 鄭明典 雲海
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