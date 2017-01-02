| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
崔順實女兒鄭尤拉 傳遭丹麥警方逮捕 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
 首頁 > 生活

台南空污連鄉村也淪陷 綠支持者怒批環境不正義

台南市的空氣品質新的一年，又達「紅害」不健康等級，空污加上清晨迷霧，天空霧濛濛一片。（記者蔡文居攝）

2017-01-02  08:58

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市的空氣品質於2017新的一年，還沒上班，又達「紅害」不健康等級，空污加上清晨迷霧，今天上午天空霧濛濛一片，古都台南「空污霧都」的惡夢再現。其中，白河測站在新年一開始，便已連兩天達紅害等級，連白河鄉村也淪陷，綠營支持者痛批根本是環境不正義。

根據環保署的空品監測網，今天上午7至8點台南的空氣品質指標（AQI）達153，排名全國倒數第五名，次於高雄市小港、前鎮、復興測站及嘉義市測站。

另外，台南新增的白河機動測站，今天上午AQI則達156，則居全國倒數第三名。而昨天2017年的第一天，白河測站於下午4時的AQI則達155，更是全國空氣品質最糟的地方。

長期觀心台南空品的台南市議員邱莉莉辦公室主任林義文表示，像白河這種靠近山區的鄉村，空氣品質竟也這麼差，讓人無法釋懷，甚至竟然比都會區還糟，這根本就是環境不正義。

林義文說，雲嘉南是同一個空品區，這4個縣市有兩個共同點，第一，都是窮縣市，地方政府自主財源很有限，加上地廣人稀，移動污染源的防制措施大打折扣。

第二，老年人很多，老人多數是空污影響所定義的「敏感族群」，也就是AQI指標亮橘色，就不宜外出，雲嘉兩縣包辦全國老化指數冠亞軍，台南市老年人口比例則是六都第二，當老化地圖套上空污地圖，空污的負面效應就更加突顯。

他表示，同一空品區的地方政府政策趨向同步、和敏感族群的健康照顧補償，是空污壓境最需迫切擬定的執行方案。

廣告
  • 林義文發現白河元旦的空品竟是全國最糟，痛批這是環境不正義。（記者蔡文居翻攝）

    林義文發現白河元旦的空品竟是全國最糟，痛批這是環境不正義。（記者蔡文居翻攝）

  • 台南市的空氣品質於2017新的一年，還沒上班，又達「紅害」不健康等級。（記者蔡文居翻攝）

    台南市的空氣品質於2017新的一年，還沒上班，又達「紅害」不健康等級。（記者蔡文居翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 空汙
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：台南空污連鄉村也淪陷 綠支持者怒批環境不正義


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.