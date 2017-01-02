台南空污連鄉村也淪陷 綠支持者怒批環境不正義
2017-01-02 08:58
台南市的空氣品質新的一年，又達「紅害」不健康等級，空污加上清晨迷霧，天空霧濛濛一片。（記者蔡文居攝）
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市的空氣品質於2017新的一年，還沒上班，又達「紅害」不健康等級，空污加上清晨迷霧，今天上午天空霧濛濛一片，古都台南「空污霧都」的惡夢再現。其中，白河測站在新年一開始，便已連兩天達紅害等級，連白河鄉村也淪陷，綠營支持者痛批根本是環境不正義。
根據環保署的空品監測網，今天上午7至8點台南的空氣品質指標（AQI）達153，排名全國倒數第五名，次於高雄市小港、前鎮、復興測站及嘉義市測站。
另外，台南新增的白河機動測站，今天上午AQI則達156，則居全國倒數第三名。而昨天2017年的第一天，白河測站於下午4時的AQI則達155，更是全國空氣品質最糟的地方。
長期觀心台南空品的台南市議員邱莉莉辦公室主任林義文表示，像白河這種靠近山區的鄉村，空氣品質竟也這麼差，讓人無法釋懷，甚至竟然比都會區還糟，這根本就是環境不正義。
林義文說，雲嘉南是同一個空品區，這4個縣市有兩個共同點，第一，都是窮縣市，地方政府自主財源很有限，加上地廣人稀，移動污染源的防制措施大打折扣。
第二，老年人很多，老人多數是空污影響所定義的「敏感族群」，也就是AQI指標亮橘色，就不宜外出，雲嘉兩縣包辦全國老化指數冠亞軍，台南市老年人口比例則是六都第二，當老化地圖套上空污地圖，空污的負面效應就更加突顯。
他表示，同一空品區的地方政府政策趨向同步、和敏感族群的健康照顧補償，是空污壓境最需迫切擬定的執行方案。
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