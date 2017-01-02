松山機場遷桃機 交通部首次評估可行性

有媒體報導指出，交通部日前首次指示桃園機場公司與民航局合作，評估松山機場遷移至桃園機場的可行性。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-01-02 09:10

〔即時新聞／綜合報導〕台北市於2015年發生南港空難後，松山機場遷移到桃園機場的話題始終沒有間斷過。有媒體報導指出，以往都回應松機遷移不可行的交通部，日前首次指示桃園機場公司與民航局合作，評估機場遷移計畫的可行性。

據《中央社》報導，交通部日前首次指示桃園機場公司與民航局合作，共同評估松機遷到桃機的可行性，且預計將於今年底提出報告。交通部表示，這項評估純粹從技術面探討，就松山機場遷到桃園機場後，桃機空側、容量、飛航管制等面向全盤檢討。

報導也提到，桃園國際機場公司說，因為時空背景改變，桃園機場需求也有變化，松機遷移桃機將從經濟、運輸及人文面向做客觀分析。