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溫暖天氣持續到週六 吳德榮：8日冷空氣南下

前中央氣象局預報中心主任吳德榮撰文指出，晴朗溫暖的天氣將持續將近一星期，直到8日才會有一波北方冷空氣南下。（圖截自氣象局）

2017-01-02  08:14

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（2日）台灣各地多為陽光普照的天氣，白天高溫可高達27、28度，前中央氣象局預報中心主任吳德榮在網路撰文指出，晴朗溫暖的天氣將持續將近一星期，直到8日才會有一波北方冷空氣南下。

吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，昨晚歐洲中期預報中心（ECMWF）的數值模擬顯示，台灣於2至7日都在暖氣團內，西半部白天高溫介於26至28度，東半部高溫24至27度。3日會有一小股微弱東北風，使北海岸、北部山區增加降雨機率。

貼文更說到，目前各國最新電腦模擬大都顯示，週六（7日）台灣水氣逐漸增多，可能帶來零星少量的飄雨。另外，下一波天氣系統大約在週日（8日）南下，鋒面之後的冷空氣強度約是「東北季風」，但很接近「大陸冷氣團」的強度。

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  • 吳德榮說到，下一波天氣系統約在8日南下，鋒面後的冷空氣強度約是「東北季風」，但很接近「大陸冷氣團」的強度。（資料照，記者許敏溶攝）

    吳德榮說到，下一波天氣系統約在8日南下，鋒面後的冷空氣強度約是「東北季風」，但很接近「大陸冷氣團」的強度。（資料照，記者許敏溶攝）

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標題：溫暖天氣持續到週六 吳德榮：8日冷空氣南下


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