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田中實加身份造假 同學：她可能走錯路了

紀錄片《灣生回家》監製田中實加承認造假身世，有媒體報導指出，田中的小時同學受訪說到，田中可能不想被看不起才走錯路。（資料照，記者王捷攝）

2017-01-02  07:14

〔即時新聞／綜合報導〕紀錄片《灣生回家》監製田中實加被控虛構身世，昨天她透過遠流出版社發出聲明，承認自己造假身分。有媒體報導指出，田中的小時同學受訪說到，田中是高雄市小港區大林蒲人，可能因為不想被看不起才走錯路。

據《聯合報》報導，田中實加的同學表示，田中是高雄大林蒲人，本名是陳金燕，小時候同學都叫她「燕子」，長得可愛且才藝也很好，是在離婚後才改名陳宣儒，並曾在大林蒲教書法、畫畫。他們認為田中可能不想被親友看扁，才會如此走錯路了。

報導也提到，曾在高雄市文化局長任內大力支持《灣生回家》的副市長史哲表示，田中身世的事讓人遺憾，但《灣生回家》確實喚起世人關注這段被忽略的史實，這非常重要。

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