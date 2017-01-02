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今陽光普照早晚溫差大 明東北部降雨機率大

氣象局指出，今天台灣各地多為陽光普照的天氣，白天高溫可高達27、28度，晴朗的天氣型態將維持長達一個星期。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-01-02  06:33

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，由於北方沒有冷空氣南下，今天（2日）台灣各地多為陽光普照的天氣，白天高溫可高達27、28度，晴朗的天氣型態將維持長達一個星期。

氣象局表示，今天各地天氣維持晴到多雲，但迎風面的東半部有出現短暫雨的可能。溫度方面，各地清晨低溫多在17到20度，各地白天高溫普遍在26到28度，西半部日夜溫差偏大。

3至7日台灣地區依舊維持白天溫暖、早晚偏涼的天氣型態，各地低溫介於17到21度間，高溫則在25到28度左右。3日宜蘭、花蓮及桃園以北地區雲量增多、降雨機率提高，其他地方不受影響，維持多雲到晴。

空氣品質部分，今天中部及雲嘉南地區AQI為對敏感族群不健康等級，高屏地區為對所有族群達不健康等級。其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
19 ~ 29 19 ~ 28 20 ~ 25 19 ~ 28

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線多為中量級。（取自氣象局網站）

今天中部及雲嘉南地區AQI為對敏感族群不健康等級，高屏地區為對所有族群達不健康等級。其他地區為良好至普通等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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