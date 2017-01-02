推特大中華區負責人陳葵 年底突然辭職

2017-01-02 00:30

〔中央社〕法國國際廣播電台網站報導，社群網站推特（Twitter）大中華地區負責人陳葵在年底宣布辭職，任職僅八個月，像她被任命這個職務引發驚訝與爭議一樣，她突然辭職也令人意外。

據陳葵本人解釋，辭職原因是推特對外發展重組，她將可能進入亞太地區發展部門。推特目前也傳出裁員消息。推特大中華地區業務涵蓋大陸、港澳和台灣。

據法新社發自北京消息，陳葵在推特網站上發表長長的辭職消息報告，指出她將離開大中華區部門，而前往亞太地區部門。前者辦公室設在香港，而亞太地區的總部設在新加坡。

陳葵在推文裡說，在亞太地區部門，她將直接與中國客戶合作打交道。

法新社引述陳葵在推特上發表的推文，陳葵出任大中華地區部門負責人後，推特在該地區的業務有長足發展，客戶量有很大增長。

儘管中國官方禁止推特，但中國官方媒體包括新華社，中央電視台都在推特登錄開號建有帳戶，陳葵宣稱，中國區的廣告等客戶數目增長率達400%。

陳葵辭職沒有提及是否因為推特內部重整。也沒有消息提及她的辭職與任命她引起爭議有關。

陳葵被任命為推特大中華地區負責人時，因她的中國經歷與背景遭到批評與質疑。人權捍衛者與非政府組織批評推特這一任命，並對陳葵的經歷表示不信任。

法新社說，陳葵在進入美國多家電腦公司之前，曾於1980年代和1990年代在中國電腦部門以及軍方工作。1999年，陳葵在中國安全部門負責網絡檢查，陳葵在自己的簡歷裡也指出，她的工作內容是建立機制，檢查阻擋敏感和可能有害內容。