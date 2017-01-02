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台中35年老店「永興早點」元旦熄燈 顧客不捨

2017-01-02  00:01

〔即時新聞／綜合報導〕台中知名早餐店「永興早點」開了35年，是不少民眾的回憶，不過店家決定在今年1月1日結束營業，不少跨完年的民眾，紛紛到場購買表達支持，店家原本預定上午11點關門，但現場人潮眾多，直到下午1點左右才服務完最後一名客人，畫下句點。

《蘋果日報》報導，店家在半個月前貼出公告，通知顧客將在1月1月打烊，許多忠實顧客相當不捨，有人甚至一週七天每天都來吃，「因為以後再也吃不到了！」

「永興早點」目前傳到第三代，第一代老闆娘、81歲的王周玉珠表示，早年帶著6個孩子開過冰店、雜貨店等，最後決定開早餐店，找來山東的老鄉指導，做出店內招牌的蛋餅、燒餅等餐點，全家大小都一起經營，一做就是30多年，很多顧客都吃到變成朋友，要關門她也相當不捨。

王周玉珠說，現在家人都累了，有人還有職業病，年輕人也有自己的理想，所以才會決定停業。

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  • 台中35年老店「永興早點」元旦熄燈。（圖擷取自Google map）

    台中35年老店「永興早點」元旦熄燈。（圖擷取自Google map）

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