「大溪─土城永寧」市區公車 預計3月搶通車

大溪老城區早期規劃的道路並不寬敞，加上停車空間有限，每遇假日老城區就出現嚴重的交通壅塞問題。（記者李容萍攝）

2017-01-01 23:33

〔記者李容萍／桃園報導〕名列「台灣十大觀光小城」的大溪，今天元旦假日塞爆了！

桃園市長鄭文燦出席大溪區仁和宮董監事就職典禮表示，佔地約13公頃的大溪埔頂營區，經市府與國防部協調合作開發，預留約2.5公頃土地，由交通局規劃設置埔頂轉運站作為大溪的第一站，未來遊客的車輛可停在轉運站，再透過低碳載具進入大溪，交通局也證實所規劃「大溪─土城永寧」市區公車，預計3月通車。

鄭文燦表示，市府為改善大溪觀光及交通環境，讓遊客「吃了晚餐再離開」，減輕大溪老街負擔、疏緩車潮，也增加大溪觀光收益，在設置埔頂轉運站前，所規劃「大溪─土城永寧」市區公車，平日80班次、假日82班次，由捷順客運公司採購全新15輛電動公車，讓往返大溪的大眾運輸更方便。

交通局副局長張新福也說，捷運板南線永寧站位於土城交流道旁，可連接到台北、新北各地，交通非常方便，未來從大溪到土城永寧線的市區公車，原則上從大溪老城區出發，從大溪交流道上國道三號，從土城交流道下國道三號後到達永寧站，非常方便。

其實，大溪老城區早期規劃的道路並不寬敞，加上停車空間有限，每遇假日老城區就出現嚴重的交通壅塞問題，多年來無解，連住在老城區的居民假日回家也塞在車陣中，苦不堪言，大溪籍市議員楊朝偉、李柏坊、陳治文認為在現階段無替代方案下，「大溪─土城永寧」市區公車能早日通車，轉運站能加速設置，地方樂觀其成。