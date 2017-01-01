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影響風水？ 造橋車站老樹遭斷頭

造橋鄉公所表示因樹木太高，民眾反映影響房屋風水。（記者許展溢攝）

2017-01-01  23:27

〔記者許展溢／苗栗報導〕造橋鄉火車站一旁驛站，鄉公所目前正在積極整頓，預計農曆年前將會完工，但卻有居民控訴，周邊有一棵超過50年茂盛老榕樹，竟被整理成光禿禿，幾乎快成了斷頭樣子，質疑相關單位作法相當離譜，認為這根本無法稱美化環境。鄉公所表示，是因有鄉親反映樹木影響房屋風水，才會進行修剪。

造橋村有村民不滿指出，一棵好好的老樹竟被如此對待，質疑原本相當茂密樹木，提供地方鄉親、遊客休憩好空間，斥責公所處事毫無邏輯，更指這已非第一次發生相同情況。

有居民表示，樹早已被公所的人鋸成這樣，無法理解哪裡礙到民眾？如要修剪也沒必要修剪成這樣，不滿認為不如乾脆整棵拔掉算了。

造橋公所回應，車站前方樹木是因有鄉親認為長的太高，視線很不清楚，怕影響用路人安危，加上附近住戶認為，這棵樹木破壞房屋風水，要求公所協助修剪。

造橋村村長溫春福說，該棵樹木坐落火車站右前方，距離道路其實還有幾步路，公所只要在不影響用路人安全及美觀下修剪範圍都可行，但這次確實過了頭，把原本民眾可以乘涼休息的地方，整治成如此不堪，認為相關單位應找專業人士進行整頓。

造橋公所坦言，公所附近之前也有兩棵樹木因修剪後遭民眾抨擊，但通常都是因為有鄉親反映才會修剪，表示該樹種在短時間內就可以生長，很快就能欣欣向榮，只要等到春天到來，就會呈現美麗新風情。

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  • 造橋村居民斥責公所修剪樹木過了頭。（記者許展溢攝）

    造橋村居民斥責公所修剪樹木過了頭。（記者許展溢攝）

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